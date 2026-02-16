Минобороны сообщило об ударе по хранилищу ГСМ в Полтавской области

Российские войска беспилотных систем нанесли удар по хранилищу горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Качаново Полтавской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, объект был поражен с применением беспилотного летательного аппарата «Герань». Министерство также опубликовало кадры, на которых, как утверждается, зафиксирован момент удара, пишет ТАСС.

Ранее член Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины накопили беспилотники для новых массированных атак на российские регионы. По его словам, такие налеты могут продолжаться, пока у украинской стороны сохраняются запасы дронов.

Вечером 15 февраля и в ночь на 16 февраля ряд российских регионов подверглись атаке беспилотников. В Брянской области, по информации местных властей, было зафиксировано 170 дронов.