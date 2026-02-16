ВС РФ наступают на всех направлениях: «туман войны» и накаты врага

Шестые сутки активной фазы «контрнаступления» ВСУ завершились — противник впервые развеял «туман войны» и опубликовал кадры объективного контроля, на которых украинских боевиков закидывают дроны. Как сообщает «Царьград», противник уперся в линию обороны, пока ВС РФ освобождают населенные пункты на сложных участках фронта.

ВСУ продолжают накаты

На восточно-запорожском направлении продолжаются тяжелые бои: несмотря на то, что противник отчасти снизил активность, накаты все еще продолжаются. По данным «Донбасского партизана», на александровском участке ВСУ продолжают масштабные наступательные действия сразу на нескольких смежных направлениях.

Степовое остается в «серой зоне». На этом участке действуют малые штурмовые группы, а обстановка остается динамичной. В Терновом подразделения ВСУ вошли в северную часть населенного пункта, но закрепления нет. В Вишневом противник закрепился в восточной части населенного пункта. Кроме того, отмечается продвижение в западную часть Вербового.

На новопавловском участке ВС РФ удалось продвинуться южнее Новоподгородного. Продвижение носит тактический характер: штурмовые группы последовательно выдавливают противника с промежуточных рубежей, расширяя зону контроля и выравнивая линию соприкосновения.

«Туман войны» приоткрыт

Военный обозреватель Михаил Дегтярев замечает, что несмотря на попытки ВСУ вклиниться в российскую оборону почти неделю, только 14 февраля украинская сторона впервые опубликовала кадры объективного контроля. На них видно сразу несколько украинских ББМ, одна из которых едва успевает высадить десант, после чего машину сжигают российские дроны. Уничтожили БПЛА и часть пехоты.

Дегтярев отмечает, что данные кадры свидетельствуют о том, куда противнику удается проскочить. По этой причине последние несколько дней «картографы» с обеих сторон отмечают «прорыв ВСУ 8 км», однако «закрепа» врага нет нигде на всей глубине участка — украинцы пытаются пробиться через «серую зону» к Березовому.

Эксперт уверен, что рано переходить к «шапкозадирательству», однако можно предполагать, что наступление врага уперлось в российские фортификации в районе Березового. Обойти его противник пока не сможет.

Продвижение ВС РФ

Российские военные тем временем продолжают освобождать населенные пункты на самых сложных направлениях. Подтверждено освобождение Цветкового, Запасного, Магдалиновки и Приморского.

Цветковое представляет собой небольшое население в Гуляйпольском районе. Теперь ближайшая цель ВС РФ на этом направлении — Верхняя Терса, расположенная на перекрестке, важном для логистики ВСУ.

Запасное и Магдалиновка — соседние села в Ореховском районе Запорожской области. При дальнейшем движении с этого плацдарма у российских подразделений откроется возможность выйти на Юрковку, перерезав трассу, связывающую Орехов с Запорожьем.

Приморское — село в Васильевском районе Запорожской области. До Коммунарского района Запорожья оттуда около 15 километров, что позволяет наносить удары по облцентру FPV-дронами. Кроме того, контроль над Приморским дает возможность перерезать трассу E105, идущую из Запорожья на юг.