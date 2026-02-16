ВС России уничтожили украинских диверсантов под Купянском

Две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались зайти в тыл российским подразделениям под Купянском, но были обнаружены в ходе ночного рейда. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источников канала, российские операторы БПЛА нашли диверсантов, когда они приблизились к позициям ВС России в районе Куриловки на расстояние в два километра.

«Там первую группу накрыло точным ударом, а вскоре началась охота по диверсантам из второй. В результате удалось ликвидировать восемь членов ДРГ», - говорится в сообщении.

При себе у диверсантов нашли оружие стран НАТО. А всего за последние дни было отражено шесть попыток контратак ВСУ, отмечает Shot.

США сокращают военную помощь Украине

Ранее оператор дронов ВС РФ с позывным «Хан» рассказал о том, что российские бойцы уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Константиновки. Диверсантов заметили в момент высадки, была дана команда бить на поражение. Вооруженные силы Украины потеряли до семи человек.