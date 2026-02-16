В Минобороны РФ рассказали о ликвидации пехоты ВСУ в Сумской области и о взятии запорожского села Цветковое. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру понедельника, 16 февраля.

Д-30 против пехоты ВСУ

Гаубица Д-30 тульских десантников ликвидировала группу пехоты ВСУ в опорном пункте в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

Оператор российского дрона-разведчика обнаружил скопление личного состава ВСУ в укрытиях опорного пункта. Пункт был оборудован у развилки одной из дорог. Координаты цели были переданы артиллерийскому дивизиону.

Артиллеристы навели на цель 122-миллиметровое орудие Д-30 и точными попаданиями ликвидировали группу пехоты ВСУ в укрытиях.

Удар по ВСУ под Красноармейском

Российские FPV-дроны уничтожили тяжелые гексакоптеры и разведывательные беспилотники ВСУ под Красноармейском, рассказали в Минобороны РФ.

Воздушная разведка зафиксировала беспилотники ВСУ в прикрываемых районах на малых и средних высотах. После обнаружения целей на их перехват отправились специально подготовленные ударные дроны. Все цели были поражены еще на подлете, беспилотники ВСУ не смогли добраться до позиций российских войск, подчеркнули в Минобороны.

Детали взятия села Цветковое

Военнослужащие 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии ВС РФ заняли село Цветковое в Запорожской области. Под контроль российских сил перешел район обороны площадью более восьми квадратных километров, подчеркнули в Минобороны России.

«Заходили тихо, спокойно, вообще очень тихо. С одного входа. Была вторая группа, которая прикрывала, но они не задействованы были. Гранатой подавили, оглушили, сразу стрелковый бой. То есть все мгновенно произошло», - рассказал командир штурмовой группы с позывным «Велес».

В Минобороны отметили, что ВСУ потеряли большое количество живой силы и военную технику. Также во время взятия села были уничтожены два пункта управления беспилотниками ВСУ.

Удар Су-34

Российский истребитель Су-34 нанес удар по личному составу и пункту управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Для удара использовались авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Выполнив задачу, экипаж Су-34 благополучно вернулся на свой аэродром.

Срыв контратак ВСУ

Источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что российские войска отразили две украинские контратаки в Сумской области. Собеседник агентства отметил, что российская разведка вовремя выявила выдвижение боевых групп ВСУ.

В результате удара ВС РФ первая штурмовая группа ВСУ была уничтожена полностью, вторая с потерями отошла на исходные позиции.

Военный рассказал об убийствах в ВСУ

Стрелок ВС РФ с позывным «Кай» заявил, что пытавшиеся сдаться украинские солдаты были убиты в результате ударов со стороны своих же подразделений. Об это военный рассказал РИА Новости.

Военнослужащий рассказал, что российский дрон вел шестерых украинских солдат к месту, где они могли сдаться в плен. Однако добрались до пункта назначения лишь двое, остальные погибли в результате ударов украинских дронов.

«Противник видит, что их люди сдаются, и начинает всеми силами наносить по ним удары», - подчеркнул «Кай».

ВС РФ научились обходить западные системы РЭБ

Операторы беспилотников российской группировки войск «Север», проводящие разведку в глубоком тылу ВСУ, научились обходить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) НАТО. Об этом РИА Новости рассказал командир разведывательной роты с позывным «Стрела».

Военный добавил, что у российского комплекса ZALA Z-16 хорошо получается преодолевать средства радиоэлектронной борьбы ВСУ, пробивать «купола» и «шторы», залетать в глубокий тыл и вести разведку.