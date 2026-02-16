США сокращают военную помощь Украине

Американские власти оформили контракты только на треть от ранее объявленного объема финансирования производства управляемых ракет воздушного базирования ERAM для Украины. Об этом свидетельствуют данные анализа государственных закупок США, проведенного РИА Новости.

В августе 2025 года госдепартамент одобрил возможную поставку Киеву до 3350 таких ракет, а также навигационных систем и сопутствующего оборудования. Общая стоимость сделки оценивалась в 825 миллионов долларов. Предполагалось, что финансирование обеспечат Дания, Нидерланды и Норвегия совместно с американской программой FMF.

Основными подрядчиками назывались компании Zone 5 Technologies и CoAspire. Обе летом 2025 года получили контракты на разработку прототипов ERAM. Однако серийное производство было заказано только у Zone 5 Technologies.

Сумма заключенных контрактов составила 269,8 миллиона долларов — около 33% от заявленного объёма. В нее вошли договор на 34,9 миллиона в июне 2025-го, дополнительные соглашения на 14,9 миллиона в сентябре и 219,9 миллиона в ноябре.

Согласно документам американского правительства, в текущем году объем военной поддержки Украины станет минимальным с 2022 года. Киев получит лишь 400 миллионов долларов по программе закупки новых вооружений. Аналогичная сумма предусмотрена на 2027 год. Сокращение связано с политикой администрации Дональда Трампа, которая предусматривает продажу оружия союзникам по НАТО для последующей передачи Украине, а не его прямое финансирование из бюджета США.