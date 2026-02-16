Гиперзвуковая ракета "Циркон" ударила по подстанции 750 кВ "Киевская"

Мониторинговые ресурсы сообщили о применении гиперзвукового оружия по объектам энергетики на Украине.

В ночь на 16 февраля ПВО противника предупредило о скоростной цели в воздушном пространстве. Сначала сообщили о запуске баллистической ракеты, в 04:17 опубликовали уточнение: в Киевскую область с юго-востока вошел "Циркон".

Точкой назначения ракеты было указано село Наливайковка в 50 километрах к западу от Киева. Населенный пункт этот известен тем, что здесь находится одна из электроподстанций высшего уровня, "Киевская" напряжением 760 кВ. Она отвечает за прием энергии с АЭС в западной части страны, транзит ее на восток и снабжение столицы.

"Киевская" уже несколько раз подвергалась ракетным обстрелам, последствия для Украины каждый раз оказывались плачевными: блэкаут в Киеве, снижение мощности или отключение энергоблоков АЭС.

Подстанции и высоковольтные линии 750 кВ в энергосистеме Украины стоят особняком. Они одни способны принимать и распределять генерацию атомных электростанций (а на них приходится более половины выработки). Соответственно, выход их из строя тут же отражается на всей энергетике.

Построенная при СССР система из 10 подстанций верхнего уровня на Украине к настоящему моменту ужалась до шести. И все они в сфере досягаемости русского оружия.

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру российского города

До последнего времени удары по ПС 750 кВ не наносились из-за риска обвалить всю украинскую энергосистему - целью обстрелов является вывод ее из строя с возможностью последующего восстановления. Тем не менее и такой вариант тестируектся.