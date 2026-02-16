Массированная атака ВСУ 16 февраля: сотни БПЛА и серьезные повреждения

Вооруженные силы Украины провели одну из самых масштабных атак на российские регионы, только над Брянской областью за сутки было сбито 170 беспилотников. К каким последствиям привел этот налет, в материале «Рамблера».

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что атака ВСУ на регион длилась более 12 часов. Уничтожением воздушных целей занимались подразделения Минобороны РФ, бригады «БАРС – Брянск», спецподразделений Росгвардии.

«Над областью уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа. (…) К сожалению, при атаке врага на нашу область есть последствия. В результате удара противника по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество», — сообщил глава региона.

По его словам, ведутся аварийные работы и подключение резервных мощностей. Об отбое беспилотной опасности Александр Богомаз сообщил в 4:03 мск.

Белгородская область

Вооруженные силы Украины ударили и по объектам энергетики в Белгородской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Предварительно, серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры (…) Все аварийные бригады работали всю ночь и продолжают работать и на сегодняшний момент, как и последние несколько недель практически в круглосуточном режиме», — сообщил губернатор.

Также, по его словам, в результате удара FPV-дрона по автомобилю в селе Никольское Белгородского округа получил ранения мужчина. Он был госпитализирован с минно-взрывной травмой и баротравмой.

Резкий рост атак

Вооруженные силы Украины в преддверии мирных переговоров в Женеве резко увеличили количество атак на гражданские объекты. На это обратил внимание в интервью газете «Известия» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, особенно интенсивно ВСУ обстреливают Белгородское и Херсонское направления.

«Украина идет на обострение в том числе из-за продвижения России на поле боя. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия освободила 12 населенных пунктов за две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия», — отметил дипломат.

По информации Минобороны России, только за три часа вечером 15 февраля было сбито 49 украинских дронов самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областей и над территорией Московского региона.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о том, что атака на столицу велась с 12:40 15 февраля. К 22:57 было уничтожено 19 беспилотников, летевших на Москву.