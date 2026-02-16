В Литве началось развертывание немецкой танковой бригады на постоянной основе. Как сообщает «Царьград», это станет серьезным ударным кулаком у границ Союзного государства.

Согласно утечкам, речь идет о формировании механизированной группировки численностью около 5 тысяч военнослужащих. Фактически это соединения бригадного уровня с постоянным базированием — ранее военные находились там с ротационным присутствием. Планируется, что бригада будет иметь усиленный бронетанковый компонент: до 105 основных боевых танков Leopard 2. Кроме того, в состав войдут БМП, бронетранспортеры, самоходная артиллерия, средства ПВО малой дальности, инженерные машины и подразделения обеспечения.

Отдельный акцент сделан на создании полноценной инфраструктуры длительного размещения. Это склады боеприпасов, парки техники, ремонтные базы, узлы связи и системы ПВО прикрытия.

Шаги подаются Германией как часть общей линии на усиление восточного фланга НАТО, хотя фактически речь идет о приближении военной инфраструктуры блока к границам России и Белоруссии.

Как отмечает председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор Сергей Липовой, Берлин должен понимать, на что идет. Европа продолжает нагнетать истерию и пытается перетащить повестку происходящих событий на Украине «в свою плоскость».

«Это не последняя выходка со стороны ЕС и отдельных лидеров, в частности Германии. Сейчас у них идут переговоры с Францией, которая тоже хочет выставить что-то дополнительное. Так они создают "коалицию желающих", пока что только на бумаге», — заявил Липовой.

При этом генерал уверен, что реальные возможности европейских стран были видны на примере заявления Вашингтона о том, что он хочет «забрать» Гренландию. Небольшие контингенты пробыли на острове всего один день, показав неспособность ЕС и НАТО адекватно реагировать на ситуацию.

Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко профессор Николай Межевич считает, что немецкий реваншизм — абсолютно стандартное явление. Немцы приходили в литовские земли и в 1915 году, и в 1941 году, однако к литовской независимости Берлин никак не относится. Сейчас Литва воспринимается как территория без самостоятельности.

«Послать треть танкового парка, который еще и людьми должен управляться, в стык между Калининградской областью и Белоруссией — это значит заранее послать людей и технику на смерть. Потому что при любом исходе конфликта, который вполне может перейти в ядерный, эти танки и эти люди на территорию Германии не вернутся никогда», — заявил Межевич.

Он считает, что рассматривать развертывание танковой бригады следует как информационную провокацию. Вероятно, Германия хочет посмотреть на реакцию РФ и Белоруссии, а также «заработать очки на русофобии».