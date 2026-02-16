Американский генерал усомнился в завершении конфликта на Украине в 2026 году

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес в беседе с телеканалом «Новини.LIVE» предположил, что конфликт на Украине не закончится в 2026 году.

Он отрицательно ответил на вопрос о том, верит ли в завершение конфликта Москвы и Киева до конца 2026 года.

По его словам, правительство США не оказывает достаточного давления на Россию. А Москва, в свою очередь, «не уважает Европу настолько, чтобы ее слушать». Боевые действия будут продолжаться, пока союзники не окажут на Россию давления, считает Ходжес.

До этого председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что европейские страны полностью самоустранились от процесса по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Европа не играет никакой роли в переговорах.

9 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны по непубличным каналам посылают сигналы о желании участвовать в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. По его словам, европейцы таким образом хотят дать понять, что они тоже являются частью проблемы, частью процесса и должны иметь место за столом переговоров.