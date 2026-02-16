На запорожском направлении зафиксирован случай, когда украинские военные, пытавшиеся добровольно сдаться в плен российским силам, были уничтожены огнём собственных подразделений. Об этом РИА Новости рассказал стрелок российской группировки «Восток» с позывным «Кай».

По его словам, группа из шести бойцов ВСУ приняла решение сложить оружие. Российский дрон сопровождал их к месту, где их должны были принять. Однако командование ВСУ, заметив передвижение, нанесло удар беспилотниками по своим же солдатам.

В результате до российских позиций дошли только двое, остальные четверо погибли.

