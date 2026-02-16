США уничтожили свой корабль в качестве предупреждения России и КНР

США топят свои военные корабли в качестве предупреждения другим странам, сообщает 19ForyFive.

© Российская Газета

ВМС США проводят учения по потоплению кораблей (SINKEX), чтобы изучить, как реальные корабли получают повреждения и как работает оружие при стрельбе в реалистичных условиях.

"Военно-морской флот извлекает много уроков из этих учений. Моряки собирают данные о том, какие повреждения может выдержать корпус, прежде чем затонет на дне океана", - пишет издание.

К примеру, в 2024 году в ходе учений Valiant Shield 24 был потоплен десантный корабль класса "Остин" USS Cleveland. Его уничтожили новыми американскими оперативно-тактическими ракетами Precision Strike Missile.

У Латинской Америки столкнулись два военных корабля США

Подобные учения ВМС США можно рассматривать в качестве предупреждения России и Китаю, отмечает издание.