СМИ: над российским городом прогремели громкие взрывы

В Рязани прогремели несколько взрывов, предварительно, из-за атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По данным источника, в северной и южной частях города было слышно от трёх до пяти взрывов. Громкие звуки привели к срабатыванию автомобильных сигнализаций. Жители утверждают, что на подлёте к Рязани уничтожили два дрона.

Официальных комментариев от властей на момент публикации материала не поступало. Ранее массированному обстрелу со стороны ВСУ подверглись Белгород и Белгородский округ.