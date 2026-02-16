Силы ПВО за три часа уничтожили над регионами России 49 беспилотников

В течение трех часов дежурные средства противовоздушной обороны сбили над центральными регионами страны 49 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны России.

Дроны противника были перехвачены и уничтожены с 20:00 до 23:00 мск над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и над территорией Московского региона. Один из сбитых беспилотников направлялся к Москве.

15 февраля сообщалось, что российские силы ПВО за пять часов уничтожили над восемью регионами РФ 123 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом уничтожено 40 беспилотных летательных аппаратов. Всего за неделю в Брянской области отразили атаку 197 беспилотников Вооруженных сил Украины.