$77.1991.56

Министерство обороны: за три часа над регионами России сбито 49 дронов

Газета.Ru

В течение трех часов дежурные средства противовоздушной обороны сбили над центральными регионами страны 49 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны России.

Силы ПВО за три часа уничтожили над регионами России 49 беспилотников
© РИА Новости

Дроны противника были перехвачены и уничтожены с 20:00 до 23:00 мск над Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской областями и над территорией Московского региона. Один из сбитых беспилотников направлялся к Москве.

15 февраля сообщалось, что российские силы ПВО за пять часов уничтожили над восемью регионами РФ 123 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом уничтожено 40 беспилотных летательных аппаратов. Всего за неделю в Брянской области отразили атаку 197 беспилотников Вооруженных сил Украины.