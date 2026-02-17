Силы ПВО ВС России сбили 27 БПЛА ВСУ за утро

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили 27 беспилотников ВСУ за утро.

«17 февраля с 07:00 мск до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указывается в зяавлении.

Уточняется, что больше всего дронов было сбито над акваторией Чёрного моря — 15.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за ночь уничтожили 151 украинский БПЛА над российскими регионами, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.