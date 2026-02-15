Хиллари Клинтон назвала ошибкой США истечение срока ДСНВ

Вашингтон допустил ошибку, позволив договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истечь. Об этом заявил бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая на мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

© Москва 24

Она напомнила, что соглашение, подписанное во время президентства Барака Обамы, представляло собой значительное усилие по ядерному сдерживанию. Причем, как она подчеркнула, Россия предлагала продлить действие нормативов, указанных в договоре, на год после его истечения, но Белый дом отказался от этого предложения.

В связи с этим экс-госсекретарь выразила обеспокоенность нынешней позицией вашингтонской администрации, считающей необходимым привлечение Китая и других ядерных держав к переговорам по контролю над вооружениями. Несмотря на то, что это могло бы усилить возможные договоренности, в контексте истечения ДСНВ с Россией такие действия вызывают тревогу, пояснила Клинтон.

Вместе с тем она раскритиковала решение США о возобновлении испытания компонентов ядерного оружия, назвав это "ужасным развитием". Тем не менее политик выразила надежду на достижение договоренности по вопросу контроля над ядерными вооружениями в будущем.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. У Москвы и Вашингтона впервые за десятилетия не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.

Владимир Путин предложил добровольное соблюдение центральных лимитов договора. Однако инициатива так и не получила официального ответа от американской стороны.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выступил за разработку нового улучшенного ДСНВ вместо его продления. Он отметил, что старый договор был плохо заключен Вашингтоном и серьезно нарушался.