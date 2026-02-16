Регион РФ пережил самую мощную и массированную атаку ВСУ

В минувшее воскресенье Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку ВСУ, заявил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
Он пояснил, что такого количества беспилотников одновременно за сутки не запускали ни на один регион России. Были нанесены повреждения объектам, обеспечивающим энергоснабжение.
Благодаря оперативным действиям специалистов подача тепла и электроэнергии в Брянске и пяти муниципалитетах была восстановлена за три часа. В связи с этим Богомаз выразил благодарность всем службам, которые в кратчайшие сроки обеспечили население региона теплом и электричеством.
Накануне стало известно, что за 12 часов отражения атаки в Брянской области уничтожили более 170 беспилотников ВСУ.