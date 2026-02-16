Регион РФ пережил самую мощную и массированную атаку ВСУ

В минувшее воскресенье Брянская область пережила самую мощную и массированную атаку ВСУ, заявил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

© Александр Река/ТАСС

Он пояснил, что такого количества беспилотников одновременно за сутки не запускали ни на один регион России. Были нанесены повреждения объектам, обеспечивающим энергоснабжение.

Благодаря оперативным действиям специалистов подача тепла и электроэнергии в Брянске и пяти муниципалитетах была восстановлена за три часа. В связи с этим Богомаз выразил благодарность всем службам, которые в кратчайшие сроки обеспечили население региона теплом и электричеством.

Накануне стало известно, что за 12 часов отражения атаки в Брянской области уничтожили более 170 беспилотников ВСУ.