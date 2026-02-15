На Украине заявили о несостоятельности контрнаступления ВСУ
Военный эксперт Константин Машовец заявил, что называть действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области полноценным контрнаступлением преждевременно. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».
По его словам, украинская армия проводит локальные контратаки, чтобы остановить продвижение российских войск и стабилизировать фронт.
«Основная задача — затормозить российское продвижение и сорвать планы по выходу на выгодные исходные рубежи», — приводит его слова Telegram-канал.
Эксперт подчеркивает, что речь идет о «стабилизирующих мерах», а не о глубоких прорывах.
По мнению Машовца, ресурсы для крупного наступления у ВСУ ограничены, нет превосходства в артиллерии, а у российской стороны есть резервы для парирования угроз. Он отметил, что максимальное значение нынешних действий ВСУ заключается в срыве графиков подготовки возможной российской Орехово-Запорожской операции.
Ранее украинский боец Кирилл Сазонов заявил, что планы украинских военных и аналитиков, надеющихся на масштабное украинское контрнаступление в Запорожье, слишком оптимистичны, поскольку ВСУ находятся в глубокой обороне.