На Украине заявили о несостоятельности контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Константин Машовец заявил, что называть действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области полноценным контрнаступлением преждевременно. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, украинская армия проводит локальные контратаки, чтобы остановить продвижение российских войск и стабилизировать фронт.

«Основная задача — затормозить российское продвижение и сорвать планы по выходу на выгодные исходные рубежи», — приводит его слова Telegram-канал.

Эксперт подчеркивает, что речь идет о «стабилизирующих мерах», а не о глубоких прорывах.

По мнению Машовца, ресурсы для крупного наступления у ВСУ ограничены, нет превосходства в артиллерии, а у российской стороны есть резервы для парирования угроз. Он отметил, что максимальное значение нынешних действий ВСУ заключается в срыве графиков подготовки возможной российской Орехово-Запорожской операции.

Китай изменил свое отношение к конфликту на Украине

Ранее украинский боец Кирилл Сазонов заявил, что планы украинских военных и аналитиков, надеющихся на масштабное украинское контрнаступление в Запорожье, слишком оптимистичны, поскольку ВСУ находятся в глубокой обороне.