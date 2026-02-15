Открытие в Британии нового завода боеприпасов задержалось на полгода

Запуск нового завода боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе, за счет которого Лондон планировал увеличить поставки Украине, задерживается уже более чем на полгода. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что речь идет о фабрике BAE Systems в графстве Монмутшир. Изначально его планировали открыть летом 2025 года.

В феврале министр обороны Швеции Пол Йонсон в ходе совместной пресс-конференции с датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном заявил, что Стокгольм и Копенгаген заказали у компании BAE Systems для Украины зенитный артиллерийский комплекс на сумму 2,7 млрд крон (более $301 млн).

В апреле 2025 года сообщалось, что Великобритания, чтобы не зависеть от американских и французских поставок, существенно увеличит объемы производства взрывчатки и артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Единственный в Британии производитель 155-мм снарядов — военно-промышленная компания BAE Systems — ранее закупала взрывчатое вещество RDX (гексоген) в Соединенных Штатах и Франции, однако на фоне политики президента США Дональда Трампа решила отказаться от приобретения американской взрывчатки.

В связи с этим BAE Systems будет производить гексоген собственными силами и намерена за ближайшие два года увеличить производство снарядов в 16 раз.