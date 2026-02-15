В российском регионе сообщили о 12-часовой массированной атаке ВСУ

Богомаз: ПВО за 12 часов сбила более 170 беспилотников ВСУ над Брянской областью
Массированная атака беспилотников со стороны Украины на Брянскую область продолжается уже более 12 часов, было уничтожено свыше 170 дронов. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. Над областью уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа, — говорится в публикации главы региона в своем Telegram-канале.
По его словам, в уничтожении воздушных целей принимаю участие бойцы подразделений Минобороны РФ, бригады «БАРС — Брянск» и спецподразделений Росгвардии по Брянской области.
До этого Министерство обороны РФ сообщило, что противовоздушная оборона уничтожила 123 украинских беспилотных летательных аппарата за пять часов в различных регионах России.