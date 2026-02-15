В российском регионе сообщили о 12-часовой массированной атаке ВСУ

Массированная атака беспилотников со стороны Украины на Брянскую область продолжается уже более 12 часов, было уничтожено свыше 170 дронов. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Более 12 часов продолжается массированная вражеская атака беспилотниками на наш регион. Над областью уничтожено более 170 вражеских БПЛА самолетного типа, — говорится в публикации главы региона в своем Telegram-канале.

По его словам, в уничтожении воздушных целей принимаю участие бойцы подразделений Минобороны РФ, бригады «БАРС — Брянск» и спецподразделений Росгвардии по Брянской области.

Названо ключевое преимущество российской армии

До этого Министерство обороны РФ сообщило, что противовоздушная оборона уничтожила 123 украинских беспилотных летательных аппарата за пять часов в различных регионах России.