Tagesspiegel: проект украинских ракет «Фламинго» потерпел неудачу
Удары ВС РФ по Украине стали причиной провала разрекламированного Киевом проекта дальнобойной ракеты «Фламинго». Об этом сообщила газета Tagesspiegel.
«Российские ракеты уничтожили производственные мощности "Фламинго". "Этой зимой в Западной Украине было несколько обстрелов, о которых Киев хранит молчание», - говорится в материале.
Как отмечают эксперты издания, такая тишина обычно свидетельствует о том, что были уничтожены военные объекты киевского режима. Еще одной причиной провала проекта называют слабую точность ракет. Этого хватает только для того, чтобы наносить удары по крупным целям типа заводов и других производственных объектов.
Кроме того, собеседники издания допустили, что неудача «Фламинго» кроется еще в Западе. Ни Европа, ни США не предоставили навигационные системы, которые позволили бы летящим снарядам строить маршрут без опоры на спутниковую связь.
«Они достают до наших тылов». МО впервые заявило о перехвате украинских ракет «Фламинго»
12 февраля Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по противнику. Военнослужащие ВС РФ нанесли его в ответ на террористические атаки Украины по объектам гражданской инфраструктуры на территории Российской Федерации.