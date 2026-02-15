Шапша: три беспилотника уничтожены над территорией Калужской области

Над Калужской областью вечером 15 февраля уничтожены три беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня вечером силами ПВО уничтожены три БПЛА над территориями Сухиничского и Козельского муниципальных округов», — написал он в своём Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Минобороны сообщало, что средства ПВО за два часа уничтожили 43 украинских БПЛА над российскими регионами.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 16 беспилотников над регионом.