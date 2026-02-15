Летевший на Москву беспилотник уничтожили

Летевший на Москву беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили.

Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.

За несколько часов до этого, днем 15 февраля, силы ПВО сбили три дрона, летевших на Москву. Изначально Собянин сообщил о поражении двух БПЛА, однако потом добавил, что был сбит еще один беспилотник.

Ранее в Минобороны России раскрыли число сбитых за сутки дронов. Они были уничтожены над несколькими регионами, в числе которых Краснодарский край, Республика Крым и Курская область.