Лидеры Евросоюза активно готовятся к войне против России, предупредил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. Об этом пишет РИА Новости.

В ФРГ 13-15 февраля прошла Мюнхенская конференция по безопасности. Лидеры стран ЕС сделали ряд резких заявлений в адрес России, призвали усилить давление на Москву.

«Сегодня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призывает европейские фирмы сократить производство коммерческой продукции, чтобы усовершенствовать орудия войны. Она и ее влиятельные друзья активно готовятся к войне против России, которой никогда не должно быть», — разъяснил Дэвис.

По его оценке, возможная война станет катастрофой для континента «и в проигрыше окажутся все».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон является «психопатом», который запугивает сограждан «российской угрозой» и заставляет военных готовиться к войне с РФ.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что Франция входит в Евросоюз, а эта «безумная структура» стремится к эскалации конфликта с Россией.