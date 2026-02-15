В Европе начался дефицит ЗРК для Украины
Европейские страны испытывают дефицит зенитных ракетных комплексов, необходимых для обеспечения обороноспособности Украины, что побуждает НАТО активно заниматься поиском таких вооружений на глобальном уровне.
Об этом заявила первый заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Радмила Шекеринская, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Ситуация на Украине требует нашего внимания. Мы призвали государства-члены НАТО способствовать передаче в Украину имеющихся у них ракет для систем противовоздушной обороны. Однако обнаружилось, что наши возможности в этом направлении весьма ограничены. Поэтому мы обращаемся ко всем странам-партнерам с просьбой предоставить Украине свои зенитные ракеты. На данный момент лишь Соединенные Штаты Америки располагают реальными ресурсами для поставок таких перехватчиков», — отметила Шекеринская.
Исходя из сложившейся ситуации, европейские финансовые средства, направляемые на поддержку Украины, в конечном итоге идут в США, как пояснила представительница альянса.