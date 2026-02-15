Над Россией сбили более 200 украинских беспилотников за сутки

Над Россией за сутки сбили 222 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России, передает ТАСС.

Как сообщали в ведомстве, украинские беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны в том числе над Краснодарским и Ставропольским краями, Астраханской, Волгоградской и Курской областями, Республиками Адыгея и Крым.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 114 297 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 704 танка и других боевых бронированных машин», — передает агентство данные оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 февраля в Краснодарском крае прогремели мощные взрывы. Они прозвучали в Сочи.