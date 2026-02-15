ВС РФ освободили населенный пункт Цветковое в Запорожской области

Российские бойцы в ходе специальной военной операции (СВО) освободили населенный пункт Цветковое в Запорожской области. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что освобождением села занимались подразделения группировки войск «Восток».

— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Цветковое Запорожской области, — говорится в Telegram-канале Минобороны.

В этот же день начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач в зоне СВО группировкой войск «Центр». Герасимов отметил успехи группировки войск «Центр» в освобождении Донецкой Народной Республики. Также глава Генштаба поставил задачи на дальнейшие действия.

14 февраля стало известно, что российские военнослужащие поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Удары производились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.