Генштаб уточнил порядок действий ВС РФ на одном из ключевых направлений

Необходимо уточнить порядок действий на днепропетровском направлении, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе инспектирования группировки войск «Центр». Кадры совещания опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Накануне заместитель начальника Генштаба ВС РФ, председатель Военно-научного комитета (ВНК) ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин заявил, что российские инженеры завершили исследование значительного числа образцов иностранной техники, используемой украинскими войсками.

«Сегодня в ходе нашей работы рассмотрим результат выполнения боевых задач соединениями, воинскими частями группировки войск «Центр» и уточним порядок дальнейших действий на днепропетровском направлении», — сказал Герасимов.

В ведомстве отметили, что в дальнейшем глава Генштаба заслушал командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука по текущей обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями, командиров соединений, других должностных лиц о результатах выполнения боевых задач.