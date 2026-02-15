Пентагон может разорвать контракт с разработчиком ИИ-систем Anthropic

Пентагон рассматривает возможность прекращения сотрудничества с компанией Anthropic из-за разногласий по использованию её ИИ-моделей в военных целях, сообщил портал Axios со ссылкой на источник в администрации США.

В статье отмечается, что Пентагон настаивает, чтобы разработки партнёров можно было применять «во всех законных целях», включая военные операции и сбор разведданных.

Anthropic с такими условиями не согласна. Компания требует сохранить ограничения: её системы не должны использоваться для массовой слежки за гражданами США и для создания полностью автономного оружия.

Ранее в The Wall Street Journal писали, что американские военные использовали искусственный интеллект Claude, разработанный компанией Anthropic, в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.