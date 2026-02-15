РИА Новости: ВС России отразили контратаку ВСУ и взяли пленных под Сумами
В силовых структурах рассказали РИА Новости, что военнослужащие ВС России на Сумском направлении отразили контратаку ВСУ и взяли в плен украинских солдат.
«Противник провёл одну контратаку... Комплексным огневым поражением атаки отражены», — цитирует агентство собеседника.
Он добавил, что в ходе отражения атаки боевиков ВСУ в плен взято двое украинских военнослужащих.
Ранее стало известно, что ВСУ безуспешно контратаковали на Сумском направлении — две штурмовые группы уничтожены в Краснопольском районе.
Кроме того, сообщалось, что подразделение ВСУ «Шквал» на Харьковском направлении испытывает острую нехватку личного состава.