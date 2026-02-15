Израильский политолог Яков Кедми в беседе с изданием «Поглед Инфо» подчеркнул, что, по мнению большинства авторитетных военных экспертов, крах оборонительных порядков ВСУ под давлением российской группировки является лишь вопросом времени.

Когда этот момент наступит, отступление, вероятно, приобретёт лавинообразный характер — украинские войска будут вынуждены последовательно оставлять целые оперативные направления, а не отдельные позиции, сообщает ИА DEITA.RU.

Подобное развитие событий позволит российской армии последовательно занимать ключевые рубежи с минимальным сопротивлением. Особую опасность каскадного обрушения фронта Кедми видит в его самоподдерживающемся характере: при стремительном откате линий обороны становится практически невозможно сформировать и ввести в бой достаточные резервы для стабилизации ситуации.

Сырский сообщил о создании в ВСУ нового рода войск для помощи ПВО

Это создаёт эффект домино, когда потеря одного участка влечёт за собой дезорганизацию соседних. Среди ключевых факторов, способствующих такому сценарию, эксперт выделил системный кризис кадрового обеспечения украинской армии, которая сталкивается с хронической нехваткой подготовленного личного состава.

Параллельно с этим российские вооружённые силы не только наращивают количественное превосходство, но и демонстрируют прогресс в адаптации тактических схем и оперативного управления, что создаёт растущий дисбаланс в пользу одной из сторон конфликта.