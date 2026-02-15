«Барраж-1» может заменить отключенные терминалы Starlink

Российская стратосферная беспилотная платформа «Барраж-1» может частично заменить отключенные терминалы Starlink. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш).

«В России заявили о запуске первой беспилотной стратосферной 5G-платформы „Барраж-1“ для компенсации блокировки Starlink», — сообщает Бескрестнов.

Его слова передает «Страна».

По его словам, платформа предназначена для ретрансляции связи 5G и может использоваться вместо спутниковых каналов. Запуск «Барражей» позволит обеспечивать высокоскоростным интернетом районы, где сложно установить наземные вышки.

В начале февраля SpaceX начала блокировать терминалы Starlink в зоне спецоперации. Илон Маск заявил, что компания предприняла меры против использования системы российскими военными. Через две недели стало известно о запуске первого «Барража». Устройство способно поднимать до 100 кг полезной нагрузки на высоту до 20 км.