Экипаж Ми-28НМ поразил украинский опорный пункт в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило об успешном поражении опорного пункта ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ.

© Минобороны России

Летчики наносили удар по заранее разведанным целям. Отмечено, что они применили авиационные ракеты. В российском оборонном ведомстве уточнили, что боевой вылет осуществлялся в интересах группировки войск «Восток».

Применив вооружение, экипаж выполнил противоракетный маневр. Также летчики отстрелили тепловые ловушки, усложняющие потенциальные попытки вражеских зенитчиков поразить вертолет. После этого летчики благополучно вернулись на площадку вылета.

Ранее Министерство обороны показало видео боевой работы экипажа разведывательно-ударного вертолета Ка-52М. Армейская авиация поразила пехоту противника.