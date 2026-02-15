Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Вашингтон не стремится к удушению китайской экономики. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в налаживании устойчивого и конструктивного диалога с Пекином, нацелены на предотвращение конфронтации и развитие обоюдовыгодных торговых связей.

Колби подчеркнул, что в Пекине ошибочно полагают, будто США пытаются сдержать рост Китая или ограничить его потенциал. Однако реальная задача американской стороны, по словам представителя Пентагона, заключается в обеспечении собственной безопасности и уверенности в силах своих союзников и партнеров.

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства отметил, что Америка признает и уважает впечатляющие успехи Китая в экономической сфере, а также значительное укрепление его военного потенциала. Именно поэтому, пояснил Колби, Соединенные Штаты подходят к отношениям с уважением и прагматизмом, стремясь к созданию благоприятного баланса сил и поддержанию региональной стабильности.