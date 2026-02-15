Кондратьев: Краснодарский край ночью подвергся массированной атаке ВСУ

Краснодарский край в ночь на 15 февраля подвергся массированной атаке Вооружённых сил Украины, её отражали с позднего вечера 14 февраля, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Повреждения есть в поселке Волна Темрюкского района, в Сочи и в селе Юровка Анапы», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в региональном оперштабе заявили, что в населённом пункте Волна Темрюкского района из-за падения обломков беспилотника загорелся резервуар с нефтепродуктами.

Кроме того, в аэропорту Сочи введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

Мэр города Андрей Прошунин сообщал об отражении атаки беспилотников на город.