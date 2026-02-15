Су-57 улучшил систему предупреждения о ракетной атаке

Истребитель пятого поколения Су-57 обновил датчики обнаружения атакующих самолет ракет. Они стали двухспектральными (УФ/ИК), благодаря этому увеличилась дальность обнаружения угроз.

На ранних сериях истребителя устанавливались датчики, работающие только в ультрафиолетовом диапазоне (фото 2). Они способны засекать факелы зенитных ракет ЗРК Patriot и ракет "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM на удалении в 50 километров.

Добавление инфракрасного канала с объективом на основе монокристалла германия повысило дальность работы всего бортового комплекса обороны, пишет "Военная хроника".

При этом УФ-канал сохраняет ключевое преимущество - он эффективен для обнаружения факелов ракет на фоне солнца, так как излучение звезды в этом диапазоне сильно поглощается атмосферой Земли.