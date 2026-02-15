Орел спас российского штурмовика от дрона ВСУ

Орел в зоне проведения специальной военной операции (СВО) атаковал украинский ударный FPV-дрон и спас тем самым российского штурмовика. Об этом сообщил РИА Новости войсковой священник группировки войск «Днепр», помощник командира дивизии, отец Валерий Черненко.

© Global look

По его словам, российский военный услышал звук подлетающего беспилотника Вооруженный сил Украины (ВСУ), после чего начал молиться. В этот момент штурмовик заметил «камень здоровенных размеров», которым оказалась огромная птица.

«Орел, каких, говорит, в зоопарке никогда не видел, берет своими могучими когтями этот дрон… Разламывает, дрон не взрывается, куски его падают на землю, орел в несколько махов взмахнул в небо и исчез», — рассказал Черненко.

