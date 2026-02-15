Эксперт назвал главное новшество в боевом применении БПЛА в 2025 году

Из наиболее ярких тенденций уходящего 2025 г в развитии беспилотных авиационных систем можно отметить активное развитие беспилотников-перехватчиков для нейтрализации дронов противника, сказал Спутнику главный редактор профильного издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

По его словам, развитие этого направления стало ответом на широкое распространение беспилотников, борьба с которыми за счет применения средств ПВО стала весьма затратной с силу дисбаланса между стоимость атакующих и стоимостью обороняющих средств.

«Дроны-перехватчики вполне могут стать средством борьбы с дронами, имеющим одно из лучших соотношений стоимости и эффективности», - сказал он.

По мнению эксперта, именно в рамках СВО была впервые на практике доказана перспективность такого способа борьбы с БЛА.

«Первоначально поражение при этом выполнялось за счет тарана обычными дронами. Позднее эта практика была модифицирована – для задач перехвата были созданы специализированные беспилотники, отличающиеся высокой скоростью полета. Нейтрализация же дронов противника при этом производится либо за счет соударения дронов, либо за счет приведения в действие встроенной боевой части, как правило осколочно-фугасного типа», - отметил он

Федутинов указал, что одними из наиболее известных российских беспилотников-перехватчиков является «Ёлка», который был замечен в том числе в обеспечении безопасности проведения Парада Победы 2025 на Красной площади в Москве.

«Сейчас в России имеются уже десятки моделей БЛА такого рода. Среди них, например, «Архангел», «Воган», «Гусь» и многие другие иногда безымянные модели», - подчеркивает эксперт.

По его словам, это не осталось незамеченным и зарубежными военными и военно-промышленными кругами.