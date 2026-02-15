Назван самый успешный для ВС РФ участок фронта

Запорожский участок фронта стал самым результативным для ВС России на минувшей неделе в зоне специальной военной операции, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"За истекшую неделю самым успешным продолжает оставаться участок на запорожском направлении: здесь уничтожено большое количество вооружений и военной техники противника. Есть продвижение наших войск. Более того, помимо того, что мы отбивали контратаки, есть даже освобожденные населенные пункты", - сказал он.

Марочко добавил, что на минувшей неделе российские бойцы также активизировались на западных рубежах Луганской Народной Республики.

13 февраля в Минобороны РФ сообщили, что армия России за неделю установила контроль над тремя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях, а также освободила от украинских боевиков село Зализничное в Запорожской области.

8 февраля Марочко сообщал ТАСС, что ВС РФ вторую неделю добиваются наибольших успехов в зоне СВО на запорожском направлении и западе Донецкой Народной Республики.