Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Киев сейчас отправляет людей в «котел смерти» и к этому его подталкивает Запад.

«Как долго Украина сможет продолжать просто отправлять неподготовленных людей в этот котел смерти? Когда-то это закончится, и они не смогут продолжать в том же духе. Никто не сможет. Россия будет делать все возможное, чтобы заставить украинцев сдаться. В какой-то момент украинцы должны понять, что европейцам на них наплевать», – заявил он в эфире своего YouTube-канала.

Джонсон отметил и цинизм европейских политиков, которые готовы отправить на убой любое количество украинцев просто потому, что Западу все равно на Украину.

Ранее «СП» сообщала о том, что территориальные требования России — это трудная уступкой для Украины, в том числе по политическим причинам, заявил глава американского Госдепа Марко Рубио.