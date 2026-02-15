Армия Израиля ударила по складам и ракетным установкам «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по складам с оружием и ракетным установкам на юге Ливана.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам хранения оружия и ракетным установкам, принадлежащим «Хезболле», в нескольких районах южного Ливана», — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
В заявлении подчёркивается, что Израиль продолжит действовать для устранения любых угроз государству.
Ранее сообщалось об ударах по объектам движения «Хезболла» на юге Ливана.