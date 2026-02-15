Аналитик Меркурис: российские ракетные удары привели к энергокризису на Украине

Ракетные удары ВС России вызвали энергокризис на Украине, на это обратил внимание британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«Был мощный удар... И целями снова стали объекты энергетической инфраструктуры... Ситуация на Украине тяжёлая... а в Киеве дела с электричеством обстоят совсем плохо», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 7 по 13 февраля в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты на территории России российские войска нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал ситуацию с энергоснабжением украинской столицы как близкую к катастрофической.