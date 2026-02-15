Минобороны сообщило об уничтожении 68 беспилотников над Россией за ночь

Средства противовоздушной обороны уничтожили 68 украинских беспилотников над несколькими регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, столько дронов сбили в период с 23:00 мск 14 февраля до 7:00 мск 15 февраля. В указанный период дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По информации министерства, цели были зафиксированы над акваторией Азовского моря, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области, Ставропольского края и над акваторией Черного моря.

Также в министерстве сообщали, что с 20:00 до 23:00 мск 14 февраля дежурные средства ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 29 БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, 23 — над территорией Краснодарского края, еще три — над акваторией Черного моря.

Таким образом, за вечер и ночь было уничтожено в общей сложности 123 беспилотных летательных аппарата.