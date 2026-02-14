Названа цель визита украинских пограничников на границу Польши и России

Делегация Украины посетила границу Калининградской области с польской стороны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Варминско-Мазурского пограничного отряда Польши.

В пресс-службе уточнили, что в Варминско-Мазурском отделении побывала делегация 10-го мобильного подразделения пограничной службы Украины.

По словам польской стороны, группу встретил бригадный генерал Даниэль Войташкевич. Он продемонстрировал делегации оборудование и снаряжение сотрудников пограничной службы.

Украинцы также ознакомились с инфраструктурой и задачами, выполняемыми на участке границы, пояснили в отряде.

Ранее журнал The National Interest сообщил, что власти Литвы и Польши планируют создать трансграничный учебный полигон вблизи Калининградской области России.

По данным издания, объект планируют разместить в так называемом «Сувалкском коридоре».