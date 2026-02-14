Премьер Дании призвала НАТО ускорить рост оборонных расходов

Странам НАТО необходимо достичь уровня оборонных расходов в 3,5% ВВП к 2030 году, а не к 2035-му.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что 3,5%, о которых мы договорились, к сожалению, мы договорились на 2035 год, это слишком поздно. Я считаю, 3,5% нужно достичь не позднее 2030 года. И, возможно, этого будет недостаточно», — сказала она.

Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявлял, что страны ЕС могут потратить €6,8 трлн к 2035 году при увеличении военных расходов до 5% ВВП.