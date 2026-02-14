MWM: Обновленный российский истребитель Су-57 превосходит западных конкурентов

Обновленный российский истребитель Су-57 значительно превосходит западных конкурентов. К такому выводу пришли журналисты издания Military Watch Magazine.

"Уровень маневренности российского истребителя значительно превосходит маневренность любого истребителя западного производства", - говорится в публикации.

Отмечается, что дальность полета Су-57 более чем в два раза превышает аналогичный показатель американских F-22 и F-35. Он также оснащен более совершенной авионикой.

Напомним, Су-57 предназначен для решения широкого спектра боевых задач при действиях по воздушным, наземным и морским целям вне зависимости от времени суток. На истребителе установлено современное и перспективное управляемое и неуправляемое вооружение, он оснащен новейшими комплексами радиоэлектронного оборудования и обороны.