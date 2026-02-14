Стубб: Финляндия пытается создать самые сильные в НАТО арктические силы

Финляндия стремится создать самые сильные арктические силы в составе НАТО для предотвращения возможной угрозы со стороны России.

© Global look

Об этом заявил президент страны Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт РИА Новости.

«И то, что мы пытались сделать в Финляндии, — это, по сути, создать самые сильные арктические силы, которые у нас есть в альянсе, которые пытаются предотвратить возможную угрозу безопасности со стороны России», — сказал Стубб.

Ранее глава ВМС Канады Ангус Топши сообщал о нехватке арктических патрульных кораблей.

Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявлял об отправке авианосной группы в Северную Атлантику и Арктику.