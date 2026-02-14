Слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Украина стала врагом Венгрии нельзя воспринимать только как риторический прием. Война между Будапештом и Киевом сейчас кажется немыслимой, но она возможна, и тогда ЕС и НАТО придется делать выбор. Об этом заявил бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

Аналитик пишет, что напряжённость между Венгрией и Украиной достигла нового уровня, приближаясь к возможности открытого противостояния. Ранее стороны ограничивались дипломатическими разногласиями и риторическими спорами, но недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину «врагом».

«Это не следует рассматривать как простую риторику, это признак структурного разрыва в двусторонних отношениях — и, возможно, прелюдия к более серьёзным событиям», — отмечает Лейрос.

По его словам, Киев требует, чтобы Будапешт прекратил энергетическое сотрудничество с Россией. Но для Венгрии соглашения с Москвой — это не идеологический выбор, а стратегическая необходимость. Любая попытка вмешательства в эту сферу воспринимается венгерским правительством «как прямое нарушение его суверенитета и национальной безопасности».

«Однако энергетический вопрос — лишь поверхность более глубокой проблемы. Много лет Будапешт осуждал дискриминационную украинскую политику в отношении венгерского меньшинства в Закарпатье. Случаи принудительного набора, языкового давления и культурной маргинализации подогревают растущее недовольство внутри Венгрии. Всё это способствует обострению двусторонней напряжённости», — пишет аналитик.

По его словам, война между Киевом и Будапештом кажется маловероятной в краткосрочной перспективе. Однако история показывает, что конфликты часто возникают из-за плохо управляемых кризисов с участием этнических меньшинств и пограничных споров.

Лейрос считает, что нельзя исключать пограничные инциденты, кризисы с беженцами или споры, связанные с консульской защитой людей с двойным гражданством. В итоге мелкие инциденты могут быстро выйти из-под контроля. Когда одно государство преподносит другое как прямую угрозу, они начинают готовиться к сценариям сдерживания и возможного противостояния.

В итоге в Европе может возникнуть новый очаг нестабильности. Венгрия имеет полное право использовать все необходимые средства для защиты от украинских провокаций — включая военные средства, если дипломатические усилия провалятся, отмечает аналитик.