Боевики ВСУ насмерть замерзли, не дождавшись эвакуации

Группа украинских военных насмерть замерзла под Новопавловкой, не дождавшись эвакуации, сообщает в субботу РИА Новости.

По данным журналистов, остатки подразделения ВСУ были оставлены без связи и поддержки на стыке ДНР и Днепропетровской области, прятались по подвалам в районе Новопавловки и надеялись на вывоз с позиций.

РИА Новости уточняет, что эвакуация так и не пришла, - судя по всему, командование не предприняло попыток спасти людей из опасной зоны, военные замерзли насмерть, не получив ни помощи, ни снабжения. Предположительно, погибшими от мороза могли стать военные 425-го элитного штурмового полка ВСУ "Скала".