Силы ПВО сбили летевшие на Москву беспилотники

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника, летевшие на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Изначально чиновник сообщил о поражении двух БПЛА, однако потом добавил, что сбит был еще один беспилотник.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — рассказал он.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что над территорией страны утром в воскресенье, 15 февраля, сбили почти сотню украинских беспилотников. Отмечается, что 88 дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), были уничтожены российскими силами ПВО в период с 07:00 до 09:00 по московскому времени.