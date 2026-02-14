Украинская армия потратила миллион долларов, чтобы сбить один российский дрон

Украинский истребитель F-16 сбил российский беспилотник «Герань-2» управляемой ракетой AIM-120 AMRAAM, стоимость которой оценивается в 1,1 миллиона долларов. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

© Вечерняя Москва

— Истребитель... сбивает российский БПЛА-камикадзе «Герань-2» (стоимость — 30 тысяч долларов) управляемой ракетой AIM-120 AMRAAM (стоимость — 1,1 миллиона долларов). Одна ракета — 36 «Гераней», — говорится в публикации.

12 февраля Министерства обороны России сообщило, что отечественные системы противовоздушной обороны уничтожили пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго» Вооруженных сил Украины.

26 января российские военнослужащие в течение суток поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались украинской армией.

В этот же день в Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 40 вражеских беспилотников над территорией страны. Больше всего российские военные ликвидировали над Краснодарским краем — 34 дрона.

25 января также сообщалось, что российские войска поразили объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий деятельность военно-промышленного комплекса Украины.